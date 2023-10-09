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Общество

Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России

В ПсковГУ прошёл открытый диалог, посвящённый кибербезопасности, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

  • Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России
    Фото: ПсковГУ
  • Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России
    Фото: ПсковГУ
  • Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России
    Фото: ПсковГУ
  • Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России
    Фото: ПсковГУ
  • Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России
    Фото: ПсковГУ
  • Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России
    Фото: ПсковГУ

Спикерами диалога стали помощник управляющего отделением Банка России по Псковской области Андрей Фёдоров и директор Института права, экономика и управления ПсковГУ Виктория Гусарова. Они рассказали студентам, какие существуют меры предотвращения кибератак и что делать в случае цифровой угрозы.

Учащиеся могли принять участие в диалоге как в очном, так и в дистанционном формате.

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