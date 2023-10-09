Вопросы кибербезопасности обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником Банка России

19:37, 09 октября 2023, ПАИ

В ПсковГУ прошёл открытый диалог, посвящённый кибербезопасности, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ











Спикерами диалога стали помощник управляющего отделением Банка России по Псковской области Андрей Фёдоров и директор Института права, экономика и управления ПсковГУ Виктория Гусарова. Они рассказали студентам, какие существуют меры предотвращения кибератак и что делать в случае цифровой угрозы.

Учащиеся могли принять участие в диалоге как в очном, так и в дистанционном формате.