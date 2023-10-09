Красногородская школа-интернат отправила посылки участникам СВО

20:38, 09 октября 2023, ПАИ

Очередная отправка посылок военнослужащим Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии, собранных коллективом Красногородской специальной школы-интерната, состоялась в конце сентября, пишет газета «Заря».

В сборе средств к ним присоединились ООО «Мечта», жители Красногородска, Пскова и Великих Лук.

Посылки были собраны с учётом просьб военнослужащих. Десантникам отправили рабочие перчатки, приспособления для ремонта автомобиля, влажные полотенца, набор инструментов, пауэрбанк, шапки, консервы, кофе, сладости, домашние заготовки и другие подарки, сообщают сотрудники школы-интерната.

Посылки уже доставлены в место назначения. Военнослужащие передали слова благодарности за подарки и за поддержку, которая очень помогает им в суровых военных условиях.