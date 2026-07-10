Съёмки проекта для телеканала «Культура» прошли в Псковском музее

14:41, 10 июля 2026, ПАИ

Объекты Псковского музея стали съёмочной площадкой документального цикла «Твердыни земли Русской» на телеканале «Культура». Проект посвящён истории кремлей – от истоков и замысла до наших дней, рассказали ПАИ в музее-заповеднике.

«Проект имеет важное историко-просветительское значение: он поможет зрителю по-новому взглянуть на историю нашей страны, увидеть неразрывную связь между строительством крепостей и ключевыми этапами формирования российской государственности, а также почувствовать эстетику и величие древнерусского зодчества. Для нас важно показать историю кремлей не как набор дат и фактов, а как живую часть истории страны и её культуры», – отметила директор проекта Анастасия Фокина.

Главным героем будущего выпуска станет Псковский кремль. На протяжении трёх дней съёмочная группа изучала разные аспекты истории псковской крепости. Экспертами выступили сотрудники Псковского музея-заповедника.

Совсем скоро на телеканале «Культура» зрителям расскажут об особенностях псковского Крома, боевой славе псковичей, археологическом изучении Кремля, особо почитаемых на Псковской земле святых и храмах Довмонтова города.