Врач-стажёр приступила к работе в псковском кожвендиспансере
В коллективе кожно-венерологического диспансера Псковской области появился новый врач-стажёр Елизавета Павлова, сообщается в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Елизавета Павлова окончила Псковский государственный университет по специальности «Лечебное дело» и продолжает обучение в ординатуре по направлению «Дерматовенерология» в Тверском государственном медицинском университете по целевой квоте.
«Я выбрала дерматовенерологию, потому что эта специальность позволяет не только эффективно лечить заболевания кожи, но и помогать людям обрести уверенность в себе, сохраняя здоровье и качество жизни. Рада приветствовать вас на своём приёме в кожно‑венерологическом диспансере», – приводятся слова Павловой в сообщении медучреждения.
В диспансере пожелали новому специалисту плодотворного профессионального пути.
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