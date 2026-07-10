Способы избавления от аллергии перечислила пульмонолог из Пскова

15:05, 10 июля 2026, ПАИ

Способы избавления от аллергии перечислила врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Чтобы излечиться, можно просто исключить контакт с аллергеном, уезжая туда, где нет растений, на которые у человека аллергия. Но, конечно, не у всех есть такая возможность», – отметила Татьяна Пистрая.

Если уехать от аллергена не получается, нужно принимать антигистаминные, промывать нос, глаза, рот раствором морской воды, использовать местные средства.

«Этим всем лучше заниматься заранее – по календарю цветения или при начальных симптомах», – предупредила Татьяна Пистрая.

Ещё один метод лечения – АСИТ – аллерген-специфическая иммунотерапия. «В последнее время он заметно усовершенствован. Это долгое лечение подходит тем, у кого точно подтверждён источник аллергии. Курс назначает только врач, начинать нужно накануне сезона аллергии – за четыре месяца до. Курс длится примерно 5–6 месяцев в течение как минимум трёх лет. Эффект появляется уже после первого курса», – рассказала Татьяна Пистрая.