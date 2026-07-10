Денис и Маргарита Зверевы представили Псковскую область на форуме межнациональных семей в Твери

14:57, 10 июля 2026, ПАИ

Форум-фестиваль чествования межнациональных семей народов России «Жизнь семьи в любви и верности» прошёл в Твери. Ассамблея народов России собрала 15 супружеских пар, известных крепостью семейных устоев. Псковскую область на мероприятии представляли Денис и Маргарита Зверевы, сообщили ПАИ в региональном отделении организации «Ассамблея народов России».

Пара вместе уже семь лет, из них четыре года в браке – они расписались 22 февраля 2022 года. Денис – русский, работает машинистом дорожно-строительной техники. В семье бережно хранят традиции: посещают Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Маргарита – представительница народа сето, работает в школе, занимается общественной деятельностью и сохраняет культуру своего народа.

«Наш главный семейный принцип – поддерживать друг друга всегда», – рассказали супруги.

Организатором форума выступила «Ассамблея народов России» при поддержке правительства Тверской области и Федерального агентства по делам национальностей. Мероприятие приурочено ко Дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Для участников подготовили насыщенную программу на площадке исторического мультимедийного парка «Россия – моя история». Работала фотозона «Любовь в объективе», выступил Имперский русский балет под руководством Гедиминаса Таранды, работали ярмарки, мастер-классы, площадки по дегустации мёда, плова и кваса. Для пар провели экскурсию по экспозиции «Сказка про сказки».

Напомним, что форум-фестиваль чествования межнациональных семей народов России «Жизнь семьи в любви и верности» включён в правительственный план основных мероприятий по проведению в РФ Года единства народов России.