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Общество

Денис и Маргарита Зверевы представили Псковскую область на форуме межнациональных семей в Твери

Форум-фестиваль чествования межнациональных семей народов России «Жизнь семьи в любви и верности» прошёл в Твери. Ассамблея народов России собрала 15 супружеских пар, известных крепостью семейных устоев. Псковскую область на мероприятии представляли Денис и Маргарита Зверевы, сообщили ПАИ в региональном отделении организации «Ассамблея народов России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»

Пара вместе уже семь лет, из них четыре года в браке – они расписались 22 февраля 2022 года. Денис – русский, работает машинистом дорожно-строительной техники. В семье бережно хранят традиции: посещают Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Маргарита – представительница народа сето, работает в школе, занимается общественной деятельностью и сохраняет культуру своего народа.

«Наш главный семейный принцип – поддерживать друг друга всегда», – рассказали супруги.

Денис и Маргарита Зверевы

Организатором форума выступила «Ассамблея народов России» при поддержке правительства Тверской области и Федерального агентства по делам национальностей. Мероприятие приурочено ко Дню памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Для участников подготовили насыщенную программу на площадке исторического мультимедийного парка «Россия – моя история». Работала фотозона «Любовь в объективе», выступил Имперский русский балет под руководством Гедиминаса Таранды, работали ярмарки, мастер-классы, площадки по дегустации мёда, плова и кваса. Для пар провели экскурсию по экспозиции «Сказка про сказки».

Напомним, что форум-фестиваль чествования межнациональных семей народов России «Жизнь семьи в любви и верности» включён в правительственный план основных мероприятий по проведению в РФ Года единства народов России.

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