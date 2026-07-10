Псковский пульмонолог: Аллергия может проявиться в любом возрасте

15:21, 10 июля 2026, ПАИ

Аллергия может проявиться в любом возрасте, предупредила врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Аллергия – генетически детерминированное заболевание. Однако у старшего поколения оно могло не проявляться, у среднего – проявляется в 30-40 лет, у младшего – уже в детском возрасте», – пояснила медик.

Татьяна Пистра также уточнила, что истинная аллергия никогда не проявляется при первом контакте с аллергеном. «Сначала иммунная система знакомится с ним, а уже потом вещество распознаётся как чужеродное», – отметила врач.