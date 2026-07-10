Митинг в честь 82-й годовщины освобождения района прошёл в Пустошке

15:10, 10 июля 2026, ПАИ

Торжественный митинг, посвящённый 82-й годовщине освобождения Пустошкинского района от немецко-фашистских захватчиков, состоялся на воинском захоронении в Пустошке. Мероприятие открылось Гимном России, сообщили ПАИ в редакции районной газеты «Вперёд».



Фото: Елены Котисовой



Фото: Елены Котисовой



Фото: Елены Котисовой



Фото: Елены Котисовой



Фото: Елены Котисовой



Фото: Елены Котисовой



Фото: Елены Котисовой













Оккупация района длилась с 16 июля 1941 года по 12 июля 1944 года. Глава Пустошкинского округа Юрий Кравцов назвал дату 12 июля 1944 года священной, подчеркнув, что она навсегда вписана в историю малой родины как символ мужества, гордости и сплочённости народа. Он напомнил, что освобождение оплачено неизмеримо высокой ценой – около 20 тысяч бойцов остались на местах боёв.

Социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области в Себежском районе, представительница партии «Единая Россия» Дарья Козьякова поблагодарила руководство округа за возможность поздравить жителей с важной исторической датой и призвала хранить память о героических предках.

К участникам митинга также обратились председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Тамара Привалова, первый секретарь районного отделения КПРФ Тамара Гультяева, заместитель председателя Собрания депутатов Пустошкинского муниципального округа Лариса Соловьёва, настоятель храма Преподобного Сергия Радонежского протоиерей Сергий (Макарусь) и учащийся Пустошкинского центра образования Даниил Иванов.

Почётное право возложить гирлянду славы к памятнику «Вечная слава героям, павшим в боях за Родину» предоставили членам юнармейского отряда Пустошкинского центра образования. Завершился митинг возложением цветов.