В Псковской области назвали самые популярные сферы деятельности НКО

14:36, 10 июля 2026, ПАИ

Наиболее популярной сферой деятельности некоммерческих организаций в Псковской области является спорт. Об этом сообщил начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июля.

По его словам, в регионе зарегистрировано более 180 общественных и иных форм НКО, связанных со спортом, – как правило, это федерации спортсменов. Руководители муниципальных спортивных организаций в Пскове и Великих Луках создают такие объединения совместно с родителями подростков.

Кроме спорта, в регионе активно развиваются организации экологической направленности. В качестве примера Станислав Рафальский привёл Псковскую областную общественную организацию «Чудской проект» под руководством Ольги Василенко, которая действует с 1990-х годов и занимается, в частности, дендропарком возле Мирожского монастыря.

Также популярна сфера дополнительного профессионального образования – например автономная некоммерческая организация «Корпоративная академия Псковской области» под руководством Ирины Ивановой. «Она проводит повышение квалификации, профессиональную переподготовку всех желающих государственных, муниципальных служащих, в том числе участников специальной военной операции. Есть много других организаций, все перечислить невозможно, которые активно работают с населением, оказывают им услуги, проводят общественные мероприятия», – рассказал Станислав Рафальский.

Отметим, в реестре некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц на территории Псковской области, на данный момент находится 1 129 организаций. С начала года в регионе зарегистрировано 13 новых НКО. В этом году для некоммерческих организаций введена новая единая электронная унифицированная форма отчёта. Отчитаться по новой форме в Псковской области были обязаны 805 некоммерческих организаций, пока это сделали 502. По сравнению с прошлым годом, когда отчиталось 439 организаций, количество выросло.