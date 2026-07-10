Псковский врач: Аллергикам лучше не косить траву на даче самостоятельно
Аллергикам лучше не косить траву на даче самостоятельно. Врач – пульмонолог-аллерголог Татьяна Пистрая в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рекомендовала делегировать эту задачу кому-то из близких, специалистам или автономным газонокосилкам.
Специалист отметила, что пыльца луговых трав и даже их сок, который выделяется во время кошения, – сильнейший аллерген, затрудняющий дыхание.
Сейчас в Псковской области цветут липа, лебеда и полынь – сорные травы, которые тоже портят жизнь людям с аллергией.
«Если у вас аллергия на укусы пчёл, а у соседа, например, есть пасека, то лучше на даче носить светлую одежду, скрывающую как можно больше тела, и не пользоваться никакими ароматами, способными привлечь насекомых», – посоветовала Татьяна Пистрая.
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