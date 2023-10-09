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Высокотехнологичную операцию на артериях провели в Великих Луках

Высокотехнологичную операцию на артериях нижней конечности провели в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Великолукской межрайонной больницы 3 октября, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

У 90-летней пациентки, которая находилась на лечении в хирургическом отделении, развивалась гангрена на правой ноге. Для сохранения нижней конечности было принято решение провести малоизвестную операцию с имплантацией стента, рассказал заведующий отделением Алексей Горин. Подобные технологии позволяют выполнять вмешательства, направленные на сохранение конечности, даже у возрастных пациентов.

На фото до хирургического вмешательства видно выраженное поражение артерии правой нижней конечности.

На фото до хирургического вмешательства видно выраженное поражение артерии правой нижней конечности. Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

После имплантации стента восстановлена проходимость артерии.

После имплантации стента восстановлена проходимость артерии

Благодаря работе хирургов – Александра Матвеева и специалистов РХМДиЛ Великолукской больницы – пациентка уже идёт на поправку.

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