Высокотехнологичную операцию на артериях провели в Великих Луках
Высокотехнологичную операцию на артериях нижней конечности провели в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Великолукской межрайонной больницы 3 октября, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
У 90-летней пациентки, которая находилась на лечении в хирургическом отделении, развивалась гангрена на правой ноге. Для сохранения нижней конечности было принято решение провести малоизвестную операцию с имплантацией стента, рассказал заведующий отделением Алексей Горин. Подобные технологии позволяют выполнять вмешательства, направленные на сохранение конечности, даже у возрастных пациентов.
На фото до хирургического вмешательства видно выраженное поражение артерии правой нижней конечности.
После имплантации стента восстановлена проходимость артерии.
Благодаря работе хирургов – Александра Матвеева и специалистов РХМДиЛ Великолукской больницы – пациентка уже идёт на поправку.
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