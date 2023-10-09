Высокотехнологичную операцию на артериях провели в Великих Луках

21:29, 09 октября 2023, ПАИ

Высокотехнологичную операцию на артериях нижней конечности провели в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Великолукской межрайонной больницы 3 октября, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

У 90-летней пациентки, которая находилась на лечении в хирургическом отделении, развивалась гангрена на правой ноге. Для сохранения нижней конечности было принято решение провести малоизвестную операцию с имплантацией стента, рассказал заведующий отделением Алексей Горин. Подобные технологии позволяют выполнять вмешательства, направленные на сохранение конечности, даже у возрастных пациентов.

На фото до хирургического вмешательства видно выраженное поражение артерии правой нижней конечности.

После имплантации стента восстановлена проходимость артерии.

Благодаря работе хирургов – Александра Матвеева и специалистов РХМДиЛ Великолукской больницы – пациентка уже идёт на поправку.