В Великих Луках ограничат движение на 2-м Сеньковском железнодорожном переезде

22:56, 09 октября 2023, ПАИ

Ямочный ремонт проведут на железнодорожном переезде на 314-м километре ПК 9 (2-й Сеньковский) в Великих Луках 11 октября с 9:00 до 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В связи с ремонтом движение автотранспорта будет организовано по соседней полосе с обеспечением безопасности автотранспорта и установкой дорожных знаков.