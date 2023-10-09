В Великих Луках ограничат движение на 2-м Сеньковском железнодорожном переезде
Ямочный ремонт проведут на железнодорожном переезде на 314-м километре ПК 9 (2-й Сеньковский) в Великих Луках 11 октября с 9:00 до 12:00, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
В связи с ремонтом движение автотранспорта будет организовано по соседней полосе с обеспечением безопасности автотранспорта и установкой дорожных знаков.
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