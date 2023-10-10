Туристам посоветовали заглядывать в чайник при заселении в отель

07:44, 10 октября 2023, ПАИ

Работники отелей советуют туристам при заселении в номер всегда заглядывать в чайник, чтобы убедиться в отсутствии внутри неприятных сюрпризов. Многие думают, что чайник моют после каждого постояльца, но на самом деле это не так, пишет издание Express.

Команда экспертов по путешествиям Eshores из Великобритании поговорила с персоналом отеля и узнала все, что туристам следует знать при заселении. «По словам сотрудников, пожелавших остаться анонимными, вам следует дважды проверять все, что вы пьете в номере отеля. Постояльцы, как известно, добавляют в чайники ненужные вещи, а горничные не проверяют этот предмет ежедневно. Никогда не кипятите чайник в отеле, пока не осмотрите его внутри. Иначе вы можете не получить расслабляющую чашку чая, которую ожидали», – рассказал эксперт.

Гости отеля могут подумать, что чайник моют после каждого путешественника, но это не всегда так. Если уборщики торопятся, они могут убирать только самые грязные места, например, туалет и душ. Туристам следует проверять чайник каждый раз, когда они регистрируются в номере отеля, чтобы убедиться, что внутри нет неприятных сюрпризов.

Представитель команды экспертов добавил: «Мини-бары тоже небезопасны. Один работник отеля вспоминает, как гость помочился в бутылку из мини-бара и закрыл крышку. Это обнаружили, когда пришел следующий гость и попытался выпить! Когда дело доходит до напитков, проверьте их в первую очередь. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть».

Туристам следует пить только из запечатанных предметов и немедленно обращаться на стойку регистрации, если они подозревают, что предмет был подделан.