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Концерт «В ней что-то чудотворное горит» прошёл в Псковском колледже искусств

Концерт «В ней что-то чудотворное горит» состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова 7 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский колледж искусств имени Римского-Корсакова

Концерт был посвящён двум праздникам, которые отмечаются в начале октября – международному Дню музыки, учреждённому в 1973 году в Лозанне, и международному и российскому Дню учителя, рассказала музыковед и ведущая программы Лариса Никитина.

Зрителями концерта стали участники 13-х Псковских международных краеведческих чтений.

В программе прозвучала музыка различных жанров, стилей и направлений – Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Бенедетто Марчелло, Зекиньи де Абреу, Джо Привата, Джона Леннона, Пола Маккартни, Дюка Эллингтона.

Исполнители – студенты и преподаватели колледжа: Татьяна Зарецкая, Анастасия Зорина, Ирина Колтунова, Софья Новоселова, Софья Ершова (фортепиано), Кейт Данилова, Наталья Клюкина (виолончель), Андрей Коборов, Глеб Бакаушин (гитара), Татьяна Крылова, Никита Шанович (аккордеон), ансамбль Pokiband – Иван Бондаренко (тромбон), Пётр Анисимов (кларнет), Камилла Цуман (труба), Кирилл Лотарëв (туба), Артём Демченко (ударная установка) под руководством Дмитрия Кузьмина.

Добавим, что концерт «В ней что-то чудотворное горит» стал первым в новом сезоне академическим концертом колледжа искусств.

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