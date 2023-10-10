Экспозицию о подвигах партизан планируют открыть в Дедовичах

09:08, 10 октября 2023, ПАИ

Экспозицию, посвящённую вкладу партизан в оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, планируют открыть в Дедовичах до конца года. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет до 25 декабря выполнить разработку и предпечатную подготовку всех художественно-графических элементов художественного оформления.

В экспозиции появятся интерактивные мультимедийные комплексы для просмотра уникальных архивных документов и фотографий, тематические информационно-художественные инсталляции, аудиовизуальные мультимедиа и так далее.

Визуальный ряд будет сформирован из копий документов, манекенов, массогабаритных копий оружия и предметов того времени, а также предоставленных для экспонирования мемориальных предметов из фондов музея.

Заказчиком работ выступает Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Начальная цена контракта – 17,1 млн рублей.

Ранее сообщалось о создании в Дедовичах филиала Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Посёлок был выбран в связи с тем, что именно в Дедовичском районе сформировался первый партизанский обоз, который доставил в марте 1942 года продовольствие в Ленинград.