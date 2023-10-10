Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Улицу Заводскую отремонтируют в Невельском районе

Участок улицы Заводской в Невельском районе планируют отремонтировать до 3 ноября. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Улицу Заводскую отремонтируют в Невельском районе. Фото: ПАИ

Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние участок дороги протяженностью 0,7 километра.

Согласно контракту, ремонтировать дорогу необходимо будет в соответствии со схемой движения без приостановления транспортного потока.

Начальная цена контракта – 4,1 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 16 октября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

Второй слой асфальта укладывают на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе
10 октября 2023

ДОТы, надписи и летучая мышь: интересные находки обнаружены в экспедиции «Укрепрайона» в Себежском районе
10 октября 2023

Невельчанин лишился мотоцикла за нетрезвую езду
10 октября 2023

Большинство командированных псковичей предпочитают самолет
10 октября 2023

Псковичей предупреждают о тумане с сильным ухудшением видимости
10 октября 2023

Великолукский педагог получила благодарственное письмо от президента
10 октября 2023

Более 7 млн рублей потратят на вывоз и складирование снега из Пскова
10 октября 2023

Экспозицию о подвигах партизан планируют открыть в Дедовичах

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...