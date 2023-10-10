Улицу Заводскую отремонтируют в Невельском районе

09:22, 10 октября 2023, ПАИ

Участок улицы Заводской в Невельском районе планируют отремонтировать до 3 ноября. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги. Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние участок дороги протяженностью 0,7 километра.

Согласно контракту, ремонтировать дорогу необходимо будет в соответствии со схемой движения без приостановления транспортного потока.

Начальная цена контракта – 4,1 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в электронном аукционе – 16 октября.