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Общество

Жители Псковской области оказались одними из самых нетерпеливых в поиске работы – опрос

Жители Псковской области, как правило, хотят, чтобы работодатели отвечали им в течение первых трёх дней после отклика на вакансию, сообщается в опросе hh.ru.

49% соискателей в Псковской области потеряют интерес к вакансии, если работодатель не ответил им в течение первых трёх дней с момента отклика. Это достаточно высокий показатель: в среднем по России не более трех дней готовы ждать 39% опрошенных.

4-5 дней ждут ответа, а потом переходят к новому поиску работы 27% респондентов. В сумме до 2 недель ждут, а потом не интересуются компанией 19% опрошенных. А от 3 недель и чуть более месяца терпеливо ждут ответа от эйчара лишь 5% соискателей из региона.

Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше 3 дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая – среди высшего и среднего менеджмента (22%).

Кроме того, 2 из 3 соискателей заявляют, что работодатель должен ответить в течение 3 дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании. Наибольшая доля тех, кто изменит свое отношение к компании от хорошего к крайне негативному после 3 дней без ответа, наблюдается среди представителей сфер закупок (84%), розничной торговли (82%), транспорта и логистики (79%), продаж (75%) и административного персонала (74%).

При этом, как и прежде, плохой ответ лучше его полного отсутствия: 9 из 10 соискателей заявили, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование, чем вообще остаться без ответа.

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