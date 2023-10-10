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Экономика

Для онлайн-розницы подготовили «российскую полку»

Депутат «Единой России» Татьяна Буцкая подготовила новую версию законопроекта о «российской полке» — его разрабатывают при поддержке Минпромторга, документ уже направлен на согласование в правительство. Об этом пишут «Известия».

Так, предлагается «подвинуть» иностранные товары на полке, чтобы отечественные производители получили толчок для развития.
Как уже писали «Известия», по задумке автора, новые нормы должны вступить в силу 1 марта 2024 года. Все товары на рынке разобьют на отечественные и иностранные. Под определение первых попадут те, которые изготовлены на территории РФ, причем владельцами фабрик должны быть россияне или белорусы, а бренды товаров — принадлежать гражданам РФ.

Такая норма распространяется не только на стационарную розницу, но и на онлайн-торговлю. Агрегаторы и интернет-магазины должны будут «обеспечить безусловно первоочередное размещение предложений» о продаже именно российских товаров. Долю отечественной продукции со временем определит Минпромторг, но она должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров, а исполнение таких правил должен будет контролировать Роспотребнадзор, уточнила автор в тексте документа.

В пояснительной записке к нему сказано: в РФ есть мощные производства и сильные бренды: это бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены. Но отечественные предприятия подчас слабо представлены в рознице, в результате их мощности недозагружены. В итоге россияне имеют мало возможностей познакомиться с отечественной продукцией. Тогда как на полке доминируют иностранные бренды и те марки, которые в 2022 году внезапно стали отечественными. Они до сих пор продолжают пользоваться ресурсами транснациональных компаний и могут вернуться под их контроль, подчеркивается в пояснительной записке.

Правительство направило законопроект для подготовки официального заключения в Минпромторг, отметили изданию в кабмине.

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