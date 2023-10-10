Финляндия хочет упростить изъятие недвижимости у россиян

08:49, 10 октября 2023, ПАИ

Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости или доли, принадлежащей россиянам. Об этом 9 октября заявила министр юстиции Лина Мери телеканалу Yle, пишет газета «Известия».

По его информации, собственники из России «всё чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами». Случаи взыскания с российских владельцев участились. Россиянам проблематично оплачивать счета в Финляндии, поскольку их счета в финских банках частично закрыты, а банковские связи между странами сейчас отсутствуют, уточняет телеканал.

В сложившейся ситуации налоги остаются неуплаченными, а жилищные ассоциации сталкиваются с неоплаченными счетами. Вкупе с задержками платежей всё это приводит к обращению взыскания на недвижимость с целью обеспечения погашения долга. При этом связаться с российскими собственниками стало проблематично.

Как отметила министр юстиции Финляндии, необходимо, чтобы закон позволял оказывать услуги в подобных случаях также в электронном виде. Закон о жилищных акционерных обществах уже допускает, что, если владелец недвижимости или доли неизвестен, предупреждение о конфискации публикуется в газете. Кроме того, информация передается соответствующему кондоминиуму и потенциальным арендаторам.