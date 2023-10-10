Военный комиссариат Пскова продолжает набор на службу по контракту

09:01, 10 октября 2023, ПАИ

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района продолжает набор граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса, сообщает ГТРК «Псков».

Основные требования: мужчины, годные по состоянию здоровья, с хорошей физической подготовкой, прошедшие профессионально-психологический отбор и проверку УМВД. Возраст – от 18 до 55 лет.

Средний размер довольствия в учебном центре составляет от 30 до 45 тыс. рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

При заключении контракта на срок от года и более единовременная выплата – 195 тысяч рублей. В зоне спецоперации денежное довольствие составляет от 204 тысяч рублей в месяц (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет). Собственное жилье за счёт Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, бесплатное обследование и лечение в военно-медицинских учреждениях.

За справками обращаться по адресу: Псков, ул. Первомайская, д. 38, кабинет 22, тел. 72-72-65.