Великолукский педагог получила благодарственное письмо от президента

09:28, 10 октября 2023, ПАИ

Благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина получила учительница русского языка и литературы из Великих Лук, одна из 23 амбассадоров Форума классных руководителей России Татьяна Рассолова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Награду Татьяне Рассоловой передал начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. По его словам, форум классных руководителей представляет собой квинтэссенцию людей, которые несут тезис «воспитание в школе – это главное» в мир, детям и родителям.

«Для того чтобы сообщество классных руководителей и вся программа форумов классных руководителей в нашей стране развивалась, нам нужны послы. Мы благодарны за их бескорыстный труд», – подчеркнул Сергей Новиков.

Татьяна Рассолова, в свою очередь, отметила, что полученная награда от президента – это и гордость, и счастье от того, что глава государства оценил её работу. По её словам, форум классных руководителей – это грандиозное событие, которое объединяет неравнодушных педагогов и классных руководителей, которые думают прежде всего о будущем страны, а также хотят воспитать в детях высокое, доброе и вечное, сделать их счастливыми. «Форум – это вектор развития классных руководителей. Мероприятие задает направления, в которых нужно развиваться. Приятно быть в кругу единомышленников», – подчеркнула Татьяна Рассолова.

В пресс-службе правительства региона рассказали, что на форуме в Москве область представляли 22 учителя-наставника. Среди них были классные руководители школ и колледжей Пскова, Великих Лук, Островского, Дновского, Опочецкого, Стругокрасненского, Псковского, Бежаницкого, Пыталовского, Пушкиногорского и Куньинского районов.