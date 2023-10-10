Псковичей предупреждают о тумане с сильным ухудшением видимости

09:28, 10 октября 2023, ПАИ

Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области утром 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – уточнили в пресс-службе ведомства.

При движении в тумане на автомобиле жителям региона рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

«Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством», – подчеркнули в ведомстве.