Псковичей предупреждают о тумане с сильным ухудшением видимости
Туман с видимостью 500 метров и менее ожидается в Псковской области утром 10 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В ближайшие два часа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – уточнили в пресс-службе ведомства.
При движении в тумане на автомобиле жителям региона рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
«Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством», – подчеркнули в ведомстве.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 октября 2023
Второй слой асфальта укладывают на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Куньинском районе
10 октября 2023
ДОТы, надписи и летучая мышь: интересные находки обнаружены в экспедиции «Укрепрайона» в Себежском районе