Большинство командированных псковичей предпочитают самолет

09:31, 10 октября 2023, ПАИ

Трудоустроенные псковичи, чья работа предполагает командировки по России, предпочитают добираться к местам выполнения служебных задач на самолете (45%). Любит путешествовать по работе на поезде каждый четвертый. 14% удобны поездки на автомобиле и только 3% – на автобусе. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

Примерно те же приоритеты и у псковичей, путешествующих на дальние расстояния по стране с неслужебными целями: за самолет – 52%, за поезд – 28%, за автомобиль – 11%, за автобус – 2%.

Полетов на самолете боятся сегодня 41% горожан. Женщины боятся воздушных путешествий больше мужчин, и перелеты по работе и в личных целях им нравятся реже.

У респондентов старше 45 лет самолеты менее популярны, чем у более молодых горожан. Чем выше уровень дохода, тем меньше страха перед авиаперелетами, и самолеты более популярны как в командировках, так и в индивидуальных путешествиях.