55 человек погибли при пожарах в Псковской области за девять месяцев

09:42, 10 октября 2023, ПАИ

3 024 пожара зарегистрировали в Псковской области с января по сентябрь 2023 года. При этом погибло 55 человек, травмы получили 36 человек. Из числа погибших людей 30 – лица без определённого рода деятельности, 19 – люди пенсионного возраста, трое – рабочие, двое – инвалиды, один – ребёнок, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За девять месяцев пожары уничтожили 271 строение, 18 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 69 млн 127 тысяч рублей. При пожарах спасено 289 человек, материальных ценностей – на сумму 14 млн 93 тысячи рублей, 592 строения, 98 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (2 452 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (261), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (125), поджоги (72), происшествия на транспорте (65), иные причины (49).