Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

55 человек погибли при пожарах в Псковской области за девять месяцев

3 024 пожара зарегистрировали в Псковской области с января по сентябрь 2023 года. При этом погибло 55 человек, травмы получили 36 человек. Из числа погибших людей 30 – лица без определённого рода деятельности, 19 – люди пенсионного возраста, трое – рабочие, двое – инвалиды, один – ребёнок, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

55 человек погибли при пожарах в Псковской области за девять месяцев. Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

За девять месяцев пожары уничтожили 271 строение, 18 единиц автотранспорта и нанесли материальный ущерб в размере 69 млн 127 тысяч рублей. При пожарах спасено 289 человек, материальных ценностей – на сумму 14 млн 93 тысячи рублей, 592 строения, 98 единиц автотранспорта.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнём (2 452 случая), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (261), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (125), поджоги (72), происшествия на транспорте (65), иные причины (49).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

55 человек погибли при пожарах в Псковской области за девять месяцев
10 октября 2023

Псковичей предупреждают о тумане с сильным ухудшением видимости
09 октября 2023

Велосипедистка погибла после ДТП в Опочецком районе
09 октября 2023

Автомобиль вылетел в кювет в Великолукском районе
09 октября 2023

91 пожар потушен в Псковской области в пожароопасный сезон
09 октября 2023

Заблудившегося пенсионера разыскивают в лесу Псковской области
09 октября 2023

Великолучанин зарубил топором своего пасынка во время ссоры
09 октября 2023

Бензопилу, радиоприемник и три кружки похитил житель Локни с чужой дачи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...