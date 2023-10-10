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Общество

Невельчанин лишился мотоцикла за нетрезвую езду

Суд конфисковал мотоцикл у невельчанина за вождение в состоянии опьянения. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Невельчанин лишился мотоцикла за нетрезвую езду. Фото: ПАИ

В августе текущего года нетрезвый 21-летний молодой человек ехал на мотоцикле по улицам Невеля. Сотрудники ГИБДД остановили его и отстранили от управления транспортным средством. Результаты освидетельствования подтвердили, что мужчина пьян.

Также установлено, что 11 октября 2022 года невельчанину было назначено административное наказание за езду в состоянии опьянения и он был подвергнут административному аресту на десять суток.

Мужчина в судебном заседании вину признал полностью.

Невельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление мотоциклом, находясь в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), и назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Мотоцикл марки KN 110-6 Virago, принадлежащий невельчанину, конфискован в доход государства.

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