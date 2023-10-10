Подрядчик исправил недоработки во дворе дома на Юбилейной, 83 в Пскове

10:22, 10 октября 2023, ПАИ

В 2022 году на Юбилейной, 83 произведены работы по благоустройству двора по программе «Формирование комфортной городской среды», были спилены деревья, но остались замечания к подрядчику. О этом ПАИ сообщили в Псковской гордуме.

После ремонта возле первого подъезда после дождей образовалась лужа. Также лужа из-за отсутствия ливневой канализации регулярно собирается на выезде из двора.

Жители обратились к своему депутату Наталье Юрченко с просьбой решить эту проблему, был написан депутатский запрос в УГХ. «К сожалению, ливневку не провести. Поэтому потребовали от подрядчика переделать асфальт около подъезда. После очень долгой переписки и претензий он работы произвел», – сообщила депутат. Также было произведено устройство пешеходной дорожки, а сейчас вокруг дома ремонтируется отмостка.