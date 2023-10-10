Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вперед, в прошлое! В Пскове оживут древние динозавры

Популярный динопарк «Ти-Рекс» добрался и до Пскова. На территории торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» открылась выставка древних рептилий, где можно познакомиться с обитателями мезозойской эры и сделать фото на память, сообщили ПАИ организаторы выставки.

Фото: Freepik.com, динопарк «Рекс»

Гости динопарка смогут увидеть более 20 ящеров доисторических времен. «Ожившие» фигуры в практически натуральную величину начинают двигаться и издавать звуки при приближении посетителей. Теперь героев культового фильма «Парк Юрского периода» можно увидеть вживую!

Динопарк «Ти-Рекс» работает в Пскове на территории подземной парковки ТРК «Акваполис» с 10 до 21 часа. Цена взрослого билета для посетителя от 12 лет в будни – 600 рублей, детский – 500 рублей, семейный (два взрослых и два детских) – 1800 рублей. В выходные дни – 700 рублей за взрослый билет, детский – 600 рублей, семейный – 2200 рублей. 

Фото: Freepik.com, динопарк «Рекс»

Дети до 3 лет и дети-инвалиды и воспитанники детских домов посещают динопарк бесплатно. Время нахождения на выставке не ограничено.
Забронировать билеты, а также заказать экскурсию можно по телефону +7 996 565 92 27.

Кроме того, на выставке будут проводиться интересные мастер-классы: аквагрим, мастер-класс по рисованию 3D-ручкой. Вы сможете отведать десерт «Дыхание дракона», покататься на динозавре, прокатиться на диномобиле и сделать фото на память.

Подробнее https://vk.com/dinoparkrex
 
Возрастное ограничение: 0+.
Реклама. ИП Хлопцев И.В.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

«Грибы не отпускают». Псковские грибники продолжают тихую охоту
10 октября 2023

Присоединиться к марафону донорства костного мозга могут псковичи
10 октября 2023

Борис Елкин показал сердце будущего фонтана в Пскове
10 октября 2023

Дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области 11 октября
10 октября 2023

Покровская башня в Пскове переходит на зимний режим работы
10 октября 2023

135 бригад продолжают восстанавливать электросети в Псковской области
10 октября 2023

Наталья Фёдорова призвала подрядчика ускорить темпы строительства инженерных сооружений в Борисовичах 
10 октября 2023

Более 55 миллионов человек посетили профплатформу «Билет в будущее» за месяц

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...