Вперед, в прошлое! В Пскове оживут древние динозавры

10:26, 10 октября 2023, ПАИ

Популярный динопарк «Ти-Рекс» добрался и до Пскова. На территории торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» открылась выставка древних рептилий, где можно познакомиться с обитателями мезозойской эры и сделать фото на память, сообщили ПАИ организаторы выставки.

Гости динопарка смогут увидеть более 20 ящеров доисторических времен. «Ожившие» фигуры в практически натуральную величину начинают двигаться и издавать звуки при приближении посетителей. Теперь героев культового фильма «Парк Юрского периода» можно увидеть вживую!

Динопарк «Ти-Рекс» работает в Пскове на территории подземной парковки ТРК «Акваполис» с 10 до 21 часа. Цена взрослого билета для посетителя от 12 лет в будни – 600 рублей, детский – 500 рублей, семейный (два взрослых и два детских) – 1800 рублей. В выходные дни – 700 рублей за взрослый билет, детский – 600 рублей, семейный – 2200 рублей.

Дети до 3 лет и дети-инвалиды и воспитанники детских домов посещают динопарк бесплатно. Время нахождения на выставке не ограничено.

Забронировать билеты, а также заказать экскурсию можно по телефону +7 996 565 92 27.

Кроме того, на выставке будут проводиться интересные мастер-классы: аквагрим, мастер-класс по рисованию 3D-ручкой. Вы сможете отведать десерт «Дыхание дракона», покататься на динозавре, прокатиться на диномобиле и сделать фото на память.

Подробнее https://vk.com/dinoparkrex



Возрастное ограничение: 0+.

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