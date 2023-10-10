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Культура

Петербургский органист-виртуоз выступит в Пскове 14 октября

Концерт органной музыки из цикла «Бах и подражание старым мастерам» состоится 14 октября в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Органный концерт состоится в Пскове. Фото: организаторы

В концерте примет участие органист, студент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова кафедры «Фортепиано», лауреат всероссийских и международных фортепианных конкурсов Эльдар Абдураманов.

«На мероприятии под названием «Бах и подражание старым мастерам» прозвучит духовная музыка XVII–XX веков – великих мастеров эпохи барокко: германцев Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде и Иоганна Адама Рейкена, итальянца Антонио Лучо Вивальди, продолжателя традиций романтической школы французского композитора и органиста XX века Мориса Дюрюфле, а также советского и российского композитора-мультиинструменталиста и органиста XX века Микаэла Таривердиева. Музыка самых органных европейских стран представлена сочинениями разных жанров и эпох», – отметили организаторы. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до мероприятия. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут. 

Начало концерта в 16:00 в храме на улице Плехановский Посад, 64. 

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