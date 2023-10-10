Как пережить вторую половину октября: советы астролога

15:29, 10 октября 2023, ПАИ

Как пережить вторую половину октября, рассказывает астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

Все решения в коридоре затмений должны быть максимально продуманными. Точно ничего не стоит предпринимать под влиянием эмоций.

С 14 по 28 октября нас ждёт очередной коридор затмений. Пишу «очередной» потому, что это не слишком редкое явление. Как минимум по два коридора мы проживаем каждый год, а иногда и больше. В этом месте можно выдохнуть с облегчением, да и непростыми периодами, по-моему, уже сложно кого-либо напугать. Я и не ставлю такой цели. Моя задача – предупредить о возможных рисках, подстелить соломки там, где будет необходимо. Если знать, как действовать, любые сложные периоды можно проживать максимально эффективно.

Напомню, в астрологии коридором затмений называется период между двумя затмениями – солнечным и лунным, которые происходят в близкое время и тематически связаны между собой.

Коридор затмений – это всегда зона турбулентности. События могут начать развиваться самым непредсказуемым образом. Отсюда и рекомендации астрологов – не начинать ничего важного в этот период. События, происходящие в коридоре затмений, часто носят оттенок некой фатальности – у людей меньше возможности влиять на ситуации, меньше свободы выбора, потом будет сложнее отмотать назад и внести коррективы. Самыми непредсказуемыми считаются сами дни затмения и дни за два-три до него и два-три после.

События точно произойдут с вами, если затмение задевает важные точки или планеты вашего индивидуального гороскопа рождения, это в процентном соотношении не очень большая часть людей. Больше шансов оказаться в этой группе в этот раз у Овнов, Весов, Раков, Козерогов, Тельцов и Скорпионов. Остальные, скорее всего, не особо и ощутят действие небесных сил. Максимум эмоционально поштормит, особенно вблизи лунного затмения 28 октября. Лунное затмение всегда больше затрагивает эмоциональную сферу, наш внутренний мир, а солнечное – события на внешнем плане. Точно могу сказать, что год будет важным для людей, у которых день рождения совпадает с затмением.

Еще одно мое интересное наблюдение. В коридоре затмений мы, часто сами того не подозревая, можем запустить важные изменения в жизни других людей. К примеру, допустили по невнимательности, казалось бы, ерундовую ошибку в работе, но из-за нее разгорелся такой скандал, что уволили вашего начальника и еще нескольких человек. Обронили невинную фразу в разговоре, а собеседника она так потрясла, что он решил пройти курс психотерапии. Часто мы можем даже не знать, что стали тем самым взмахом крыла бабочки, который вызвал землетрясение на другом конце света. Это тоже относится к разряду фатальных или кармических событий, на которые у нас нет возможности влиять. Часто в коридоре затмений можно почувствовать себя щепкой, которую захватил и понес бурный водоворот. Мы можем быть втянуты в какие-то события помимо нашей воли, просто потому, что оказались не в то время не в том месте. Особенно если события разгораются серьезные, в масштабах государств, такие, как сейчас на ближнем Востоке. Действие коридора затмений всегда уже ощущается за неделю-две до его начала. В коридоре затмений мы всегда наблюдаем кульминацию неких процессов, которые зрели несколько месяцев или даже лет. Вскрываются тайны, обманы, вываливаются скелеты из шкафов, происходят разрывы в партнерстве или супружестве, скрытые конфликты переходят в активную фазу, в целом обостряются любые противостояния.

Я всегда рекомендую внимательно наблюдать, что происходит вблизи затмений. Событиями, даже самыми незначительными, Вселенная посылает нам мощные сигналы. Для осознанных людей – это отличный шанс поменять судьбу, выйти на качественно иной уровень жизни, резко эволюционировать. Можно по-разному относиться к марафонам по проработке себя, к разным ипостасям группового и индивидуального коучинга, но в такие периоды, особенно под руководством грамотного специалиста, они будут максимально эффективны.

Шлейф от событий, которые произошли в коридоре затмений, может ощущаться в течение полугода, а в некоторых случаях даже до восемнадцати лет, но на это нужны особые указания.

Управителем нынешнего коридора затмений будет планета Венера, которая отвечает в астрологии прежде всего за любовные отношения, а также за любое партнерство в самом широком смысле и деньги и ресурсы вообще. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на события, связанные с этими темами. Нынешнее затмение перекликается с затмениями 2004-2005 годов. Можно повспоминать, что было в этот период. Не исключено, что нынешние ситуации будут иметь сходство с теми, но развиваться уже на новом витке. Главное, не допускать тех же ошибок.

Хочу напомнить также, что в коридоре затмений, а особенно в сами дни затмений, не рекомендуется вступать в брак. У астрологов своя статистика, которая свидетельствует о том, что браки, заключенные в коридоре затмений, заканчиваются разводами в четыре раза чаще. Но не исключен также вариант, что вы познакомитесь с человеком, который окажет очень важное влияние на вашу судьбу и останется рядом с вами на всю оставшуюся жизнь. Бывает же карма не только негативная, но и благоприятная. Поэтому новые интересные возможности совсем не исключены. Тут как в Новый год у Дедушки Мороза: кто как себя вел, такой подарок и получил.