Покровская башня в Пскове переходит на зимний режим работы

11:34, 10 октября 2023, ПАИ

Режим работы Покровской башни Псковского музея-заповедника изменяется в связи с наступившим осенне-зимним сезоном. Уже с сегодняшнего дня, 10 октября, башня будет работать по изменённому расписанию. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

График работы Покровской башни: с 10:00 до 18:00, без выходных. В период новогодних праздничных и выходных дней в 2023-2024 году Покровская башня будет работать по продленному режиму работы – с 10:00 до 20:00.