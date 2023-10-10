«Грибы не отпускают». Псковские грибники продолжают тихую охоту

12:27, 10 октября 2023, ПАИ

Благодаря затянувшемуся бабьему лету активный грибной сезон в Псковской области продолжается в октябре. Об этом свидетельствуют многочисленные посты псковичей в социальных сетях.

Павел, житель Псковского района, поделился результатами своей тихой охоты в борах Жуковского озера недалеко от деревни Серёдка (Псковский район).

«Грибников нет, а пособирать есть ещё что. Подосиновики в массе чистые и крепкие, много на вырубках, зарастающих березой и осиной. Лисичек хватает, традиционно на полкорзины, но не ящиками, как в сбор. Боровики 1/2 нормальные, остальные – червивые и их очень мало», – рассказал грибник.

Часто встречаются моховики, сыроежки, опята и зеленушки, добавил он. Грибник отметил, что с утра грибы нередко подмораживает.

Факт, что утром на грибных шляпках нередко теперь встречается лед, озвучила и Татьяна Мочалова.

«В лесу очень холодно, грибочки трудовые, мало, но ещё пока есть. Утром на шляпках даже был лёд», – прокомментировала она результаты грибных сборов в районе автодороги Санкт-Петербург – Псков.

Другой пользователь соцсетей, Любовь Смирнова, подчеркнула, что, несмотря на утренний снег, который встретился ей в лесу у деревни Тушитово Плюсского района, грибной сезон еще не закончился.

«Грибы не отпускают, хотя с утра лежал снег», – отметила она.

В подтверждение этого в Красногородском районе местная жительница Ольга Егорова смогла собрать большое количество разнообразных грибов.

«На удивление грибов в лесу много, мы даже не ожидали, что столько наберем. Выезжали в лес просто прогуляться, взяв с собой немного корзин, которых оказалось мало. Подосиновики все крепкие, чистые, а самое главное – такие ароматные, настоящие, осенние. Моховиков очень много, от самых маленьких и до больших, растут целыми полянками, летом такого не было», – рассказала она.

Как правило, разгар грибного сезона приходится на сентябрь, но грибы можно найти и в октябре, и ноябре, хотя собрать удастся меньше. Обычно с приходом заморозков сезон тихой охоты закрывается, однако результаты походов псковских грибников в лес показывают, что он еще не окончен.