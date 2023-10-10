Опубликована программа марафона донорства костного мозга в Пскове

12:33, 10 октября 2023, ПАИ

Марафон донорства костного мозга пройдёт в Пскове 11 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

Проект начнётся на базе станции переливании крови Псковской области, где состоится донорская акция. Все желающие псковичи смогут сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Воспользоваться этой возможностью можно с 10:00 до 14:00 по адресу Интернациональный переулок, 4.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 амбассадор донорства костного мозга пробежит марафон 42 километра по городским достопримечательностям. Старт запланирован в 9:30 от Псковской станции переливания крови, а финиш в 17:00 у Псковского государственного университета.

Также с 14:00 до 15:00 в ПсковГУ пройдёт интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор Костного мозга». Её проведёт спикер от Федерального регистра Наталья Малышева, волонтеры-медики и специалисты Службы крови.

Проект реализуется при поддержке Координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ, Национального фонда развития здравоохранения, Министерства спорта РФ, Российской Федерации баскетбола, Футбольной национальной лиги, Медийной футбольной лиги, при участии Всероссийского общественного движения «Волонтёры – медики», Общероссийской организации «Российский Красный Крест».