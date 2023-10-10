Банк России 16 октября представит обновлённые банкноты в 1000 и 5000 рублей
16 октября Центробанк представит обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщает РИА Новости.
Купюры сохранят цветовую палитру, но получат больше защитных знаков. Печать обновленных банкнот уже началась, чтобы сразу после презентации купюр передать их в банки для дальнейшего тестирования оборудования.
В марте 2021 г. в пресс-службе ЦБ сообщили о плановой модернизации банкнот с 2021 по 2025 г. Под обновление попадут купюры 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. В рамках улучшений будет изменен дизайн и усовершенствована защита от повреждений и подделки.
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