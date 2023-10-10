19 нелегалов выдворили псковские полицейские из России

13:30, 10 октября 2023, ПАИ

Псковские полицейские реадмиссировали 19 граждан Узбекистана, находящихся в России незаконно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из Пскова иностранных граждан доставили в аэропорт Пулково, откуда они вылетели авиарейсом Санкт-Петербург – Ташкент за свой счёт.

Сообщается, что целью приезда иностранцев являлось трудоустройство. Однако в продлении патента для осуществления трудовой деятельности на территории Ленобласти иностранцам было отказано в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты патента. После окончания разрешения иностранные граждане не покинули страну и пребывали в России незаконно.

Въезд для этих граждан в Россию будет закрыт сроком на пять лет, пояснили в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Реадмиссия – процедура возвращения человека, который подлежит депортации, из страны пребывания в государство его последнего местонахождения.