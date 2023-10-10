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Общество

Псковский перинатальный центр подарил праздник будущим мамам

Псковский клинический перинатальный центр подарил праздник будущим мамам. Ко Дню беременных в центре запустили проект «Преображение». Празднование растянулось на несколько дней. В рамках проекта женщины смогли бесплатно побывать у визажиста и парикмахера, стать участницами фотосессии, получить специальные подарки и узнать о ходе и особенностях беременности на открытой лекции.

Несколько профессиональных движений – и вот вместо обычной укладки причёска, а на лице нанесённый по всем правилам макияж: такую возможность – преобразиться – будущим мамам подарил перинатальный центр совместно со студией красоты и салоном вечерней одежды. А чтобы «образ» сохранился и напоминал о прекрасных днях беременности – фотосессия. Всё – бесплатно.

«Увидела в соцсети «ВКонтакте» перинатального центра, что проходит проект «Преображение» для беременных, и решила поучаствовать. В предыдущие беременности было очень мало фотографий, и тут я решила воспользоваться такой возможностью», – рассказала участница праздника Анна Сорокина.

В эти дни в стенах перинатального центра сделать фото на память мог любой желающий. А тех, кто посещал врача, ждали ещё и небольшие подарки: всё для того, чтобы у мам было хорошее настроение.

В заключительный, третий, день будущих мам и пап ждала лекция, посвящённая изменению в организме в течение всей беременности. Она прошла в рамках «Школы материнства».

«В конце «Школы материнства» у нас прошёл розыгрыш призов, которые предоставили наши партнёры. И ни одна беременная не ушла без подарка. Спасибо всему коллективу перинатального центра, который участвовал в этой акции, а также нашим партнёрам, которые поддержали нас и наших беременных», – отметила акушер-гинеколог, заведующая АДКЦ Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

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