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Общество

35 тысяч обращений по теме СВО поступило в аппарат омбудсмена России

35 тыс. обращений на тему СВО, в том числе с вопросами, касающимися возвращения из плена и поисков без вести пропавших, поступило в аппарат уполномоченного по правам человека России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

«С начала СВО по сегодняшний день к нам поступило 35 тыс. (обращений), не считая работы в пунктах временного размещения», – отметила Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Также она подчеркнула, что в обращениях затрагиваются вопросы, связанные с возвращением из плена, с без вести пропавшими, с возвращением тел погибших и помощью семьям, а также с получением социальных выплат демобилизованными, ранеными или в связи с гибелью.

«Работа очень большая, мы отстроили конструктивные отношения с министерством обороны, с ФСБ, с Минтрудом работаем плотно. Реакция наступает быстро», – добавила омбудсмен.

Добавим, что по данным Татьяны Москальковой, на территории России сейчас находится 5 млн беженцев.

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