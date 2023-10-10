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Спорт

Лыжник из Псковской области стал бронзовым призёром первенства Санкт-Петербурга

Спортсмен из Струг Красных Псковской области Глеб Беляев стал бронзовым призёром первенства Санкт-Петербурга по лыжным видам спорта «Осенний кросс лыжников», которое прошло в Парголово в Санкт-Петербурге 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе Струг Красных.  

Фото: спортшкола Струг Красных. На фото на третьей ступени пьедестала Глеб Беляев

Всего в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения принимало участие 76 спортсменов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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