Лыжник из Псковской области стал бронзовым призёром первенства Санкт-Петербурга
Спортсмен из Струг Красных Псковской области Глеб Беляев стал бронзовым призёром первенства Санкт-Петербурга по лыжным видам спорта «Осенний кросс лыжников», которое прошло в Парголово в Санкт-Петербурге 8 октября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе Струг Красных.
Всего в соревнованиях среди спортсменов 2008-2009 годов рождения принимало участие 76 спортсменов.
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