Пропавшего четыре года назад пенсионера продолжают разыскивать в Псковской области

12:48, 10 октября 2023, ПАИ

Полиция продолжает розыск 81-летнего Владимира Антонова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 апреля 2019 года пенсионер ушёл из дома в селе Серёдка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти.

По имеющимся данным, его видели недалеко от Серёдки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

На вид ему 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Был одет в длинный черный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19, или позвонить по номерам (8 8112) 67-68-44, (8 8112) 67-68-72 или 02.