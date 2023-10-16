Застрахованные псковичи могут раз в год поменять поликлинику, к которой прикреплены

09:41, 16 октября 2023, ПАИ

Филиал АО «МАКС-М» напоминает о том, что каждый гражданин РФ, застрахованный по ОМС, имеет право один раз в год поменять медицинскую организацию, в которой ему амбулаторно предоставляется медицинская помощь, – поликлинику, в том числе стоматологическую поликлинику, а также женскую консультацию. При этом гражданин может выбрать любую медицинскую организацию из числа включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Принцип прикрепления к поликлинике по месту регистрации отменён. Никаких объяснений по поводу смены поликлиники не требуется.

Для получения медицинской помощи амбулаторно в рамках программы ОМС пациент имеет право не чаще чем один раз в год осуществлять выбор медицинской организации из числа включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы.

Реестр размещается на сайте территориального фонда ОМС.

В случае изменения места жительства или места пребывания гражданина он может прикрепляться к новой поликлинике чаще чем один раз в год.

Поликлиника по заявлению гражданина обязана его прикрепить и не имеет права отказать или требовать прикрепиться по месту жительства без объективных причин. Прикрепление к медицинской организации, участвующей в реализации территориальной программы, производится бесплатно.

Обращаем внимание, что в случае изменения места жительства застрахованный гражданин обязан осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного месяца, если в новом регионе проживания отсутствует страховая медицинская организация, в которой ранее был застрахован гражданин.

Для прикрепления необходимо обратиться в выбранную медицинскую организацию, предоставляющую медицинскую помощь амбулаторно, и иметь при себе следующие документы:

– полис ОМС или выписку из полиса ОМС;

– паспорт, временное удостоверение личности или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);

– документ, удостоверяющий личность законного представителя несовершеннолетнего;

– СНИЛС (при наличии);

– документ, подтверждающий смену места жительства, в случае смены поликлиники чаще чем один раз в год по причине изменения места жительства.

Медицинской организации отводится четыре рабочих дня на проверку указанных гражданином сведений и прикрепление. Открепление от прежней поликлиники происходит автоматически.

Если в структуре городской поликлиники, к которой гражданин планирует прикрепиться, нет отделения стоматологии и женской консультации (касается женского пола), необходимо отдельно прикрепиться к стоматологической поликлинике и женской консультации.

При кратковременном пребывании в другом субъекте РФ:

Жители России имеют право на получение медицинской помощи по базовой программе ОМС на всей территории Российской Федерации. Наличие полиса ОМС подтверждает эти права. Для получения экстренной и неотложной медицинской помощи иногороднему гражданину необходимо обратиться в медицинскую организацию, предоставляющую медицинскую помощь амбулаторно, по месту временного пребывания с полисом ОМС и документом, удостоверяющим личность. Отказ в оказании медицинской помощи иногородним жителям при наличии этих документов является неправомерным.

При длительном пребывании в другом субъекте РФ:

Если гражданин работает или длительное время проживает не по месту постоянной регистрации, он имеет право прикрепиться к поликлинике по месту временного пребывания.

Отказ в прикреплении из-за отсутствия регистрации по месту временного пребывания при наличии необходимых документов является неправомерным.

При получении специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи:

Выбор медицинской организации при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в плановой форме осуществляется пациентом, в том числе в соответствии с предоставленной врачом информацией о медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы, в которых предоставляется необходимая пациенту медицинская помощь. Врач выдаёт направление, в котором указывается наименование медицинской организации, а также срок, в течение которого в медицинскую организацию необходимо обратиться.

Врач обязан предупредить пациента о возможных сроках ожидания медицинской помощи в выбранной медицинской организации. Если гражданин самостоятельно выбирает медицинскую организацию, в которой срок ожидания превышает установленный территориальной программой, то лечащим врачом делается соответствующая отметка в медицинской документации пациента. В случае затруднения с предоставлением медицинской помощи, в том числе консультации врача-специалиста, необходимо обратиться к руководителю медицинской организации или в страховую медицинскую организацию, выдавшую пациенту полис ОМС.

В случае если у вас возникли затруднения при прикреплении к выбранной поликлинике, направлении в медицинскую организацию, предоставляющую специализированную медицинскую помощь, а также при наличии любых вопросов, связанных с получением услуг в сфере ОМС, вы вправе обратиться в филиал АО «МАКС-М» в Пскове. Телефон горячей линии 8-800-555-55-03.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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