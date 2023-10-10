День теолога отпраздновали в ПсковГУ
День теолога отметили 9 октября в Псковском государственном университете. В рамках праздничных мероприятий студенты вуза и учащиеся Псково-Печерской духовной семинарии приняли участие в молебне, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.
Учащихся поздравила с праздником заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ Марина Манойлова и пожелала всем развивать в себе смирение, любовь к ближнему, чуткость.
Продолжился День теолога командным квизом. По результатам конкурсов и поединка капитанов победу одержала смешанная команда из студентов университета и семинаристов.
Приз зрительских симпатий забрал семинарист первого курса Псково-Печерской духовной семинарии Святослав Тювяков.
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