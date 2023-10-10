Псковичи стали лауреатами окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля
Хоровые коллективы Псковской области стали лауреатами окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля. Звание лауреатов II степени присуждено сразу нескольким коллективам из региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра народного творчества.
Награды присвоены заслуженному коллективу народного творчества камерному хору «Кант» из Великих Лук и его главному дирижеру Всеволоду Ходошу, а также Архиерейскому хору Псково-Печерского монастыря из Печор (руководитель Александр Амерханов).
Детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочки (руководитель Юлия Моргунова) стал лауреатом III степени.
Конкурсные прослушивания окружного этапа фестиваля прошли 8 октября в Капелле Санкт-Петербурга.
Творческое жюри фестиваля, состоящее из ведущих представителей хорового искусства Санкт-Петербурга и руководителей учреждений культуры города, прослушало 31 хоровой коллектив из девяти субъектов Северо-Западного федерального округа. По итогам пять хоровых коллективов по шести номинациям делегированы для участия в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля.
Всероссийский хоровой фестиваль в 2023 году посвящён музыкальному наследию композитора Сергея Рахманинова, чьё 150-летие отмечается по всей России в течение этого года.