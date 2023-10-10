Псковичи стали лауреатами окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля

13:34, 10 октября 2023, ПАИ

Хоровые коллективы Псковской области стали лауреатами окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля. Звание лауреатов II степени присуждено сразу нескольким коллективам из региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного центра народного творчества.

Награды присвоены заслуженному коллективу народного творчества камерному хору «Кант» из Великих Лук и его главному дирижеру Всеволоду Ходошу, а также Архиерейскому хору Псково-Печерского монастыря из Печор (руководитель Александр Амерханов).

Детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочки (руководитель Юлия Моргунова) стал лауреатом III степени.

Конкурсные прослушивания окружного этапа фестиваля прошли 8 октября в Капелле Санкт-Петербурга.

Творческое жюри фестиваля, состоящее из ведущих представителей хорового искусства Санкт-Петербурга и руководителей учреждений культуры города, прослушало 31 хоровой коллектив из девяти субъектов Северо-Западного федерального округа. По итогам пять хоровых коллективов по шести номинациям делегированы для участия в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля.

Всероссийский хоровой фестиваль в 2023 году посвящён музыкальному наследию композитора Сергея Рахманинова, чьё 150-летие отмечается по всей России в течение этого года.