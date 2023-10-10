В Себеже суд постановил выдворить из России двух африканцев
Гражданина Ганы и гражданина Камеруна в Псковской области суд постановил принудительно выдворить за пределы России. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Пограничники задержали иностранцев 6 октября в деревне Глембочино Себежского района. Иностранцы пересекли государственную границу РФ в направлении из Белоруссии в Россию вне пункта пропуска и без надлежащего разрешения.
Себежский районный суд признал иностранных граждан виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 18.1 КоАП РФ, оштрафовал каждого на 2000 рублей и постановил выдворить их за пределы России в принудительной форме.
До принудительного выдворения за пределы России иностранные граждане помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России в Пскове.
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