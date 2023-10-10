Пскович украл у знакомого две иконы за 45 тысяч рублей

13:59, 10 октября 2023, ПАИ

38-летний пскович украл у знакомого две иконы за 45 тысяч рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Кражу он совершил в июле, будучи у приятеля в гостях. Вор унёс икону Казанской Пресвятой Богородицы за 30 тысяч рублей и икону Богоматери «Всех скорбящих радость» за 15 тысяч рублей.



Подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда мужчине с учетом смягчающих обстоятельств и частичного присоединения наказания по предыдущему приговору назначено 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Мужчина взят под стражу в зале суда. Кроме того, судом с осужденного в пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб в размере 15 000 рублей. Икона за 30 тысяч рублей возвращена потерпевшему.