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Происшествия

Пскович украл у знакомого две иконы за 45 тысяч рублей

38-летний пскович украл у знакомого две иконы за 45 тысяч рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
 
Кражу он совершил в июле, будучи у приятеля в гостях. Вор унёс икону Казанской Пресвятой Богородицы за 30 тысяч рублей и икону Богоматери «Всех скорбящих радость» за 15 тысяч рублей.
 
Подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда мужчине с учетом смягчающих обстоятельств и частичного присоединения наказания по предыдущему приговору назначено 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
 
Мужчина взят под стражу в зале суда. Кроме того, судом с осужденного в пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб в размере 15 000 рублей. Икона за 30 тысяч рублей возвращена потерпевшему.

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