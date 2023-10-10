Субботник за территорией лагеря «Шталаг-372» пройдёт в Пскове
18 октября Псковский городской молодёжный центр приглашает жителей города принять участие в «Большом субботнике с МЦ». Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Массовая уборка будет проходить на территории за воинским захоронением и мемориалом на месте концлагеря «Шталаг-372» в границах улиц Юбилейной, Маргелова и Шестака.
Начало мероприятия в 17:00. Мешки и перчатки предоставляют организаторы. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на сайте ДОБРО.ру, там же необходимо пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.
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