Субботник за территорией лагеря «Шталаг-372» пройдёт в Пскове

14:45, 10 октября 2023, ПАИ

18 октября Псковский городской молодёжный центр приглашает жителей города принять участие в «Большом субботнике с МЦ». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Массовая уборка будет проходить на территории за воинским захоронением и мемориалом на месте концлагеря «Шталаг-372» в границах улиц Юбилейной, Маргелова и Шестака.

Начало мероприятия в 17:00. Мешки и перчатки предоставляют организаторы. Точное место сбора участников субботника можно посмотреть на сайте ДОБРО.ру, там же необходимо пройти регистрацию, чтобы получить верифицированные волонтёрские часы.