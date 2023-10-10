Выставка художественного оружия откроется в Псковском музее 14 октября
Выставка художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников «Блеск стали» откроется в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника 14 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
В залах Поганкиных палат можно будет увидеть боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX века стран западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока начиная с XVIII столетия.
Владимирско-Суздальский музей представит в первую очередь образцы оружия XVIII-XIX веков, поступившие в 1920-1921 годы из дворянских усадеб В. С. Храповицкого, Трегубовых, Воронцовых-Дашковых, а также из Владимирской губернской Чрезвычайной комиссии.
Посетители смогут познакомиться с искусством европейских и восточных мастеров-оружейников, с техниками художественной обработки металла и дерева, узнают о том, как устроен кремневый пистолет.
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