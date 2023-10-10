Псковичи стали призёрами всероссийских соревнований по бадминтону

15:48, 10 октября 2023, ПАИ

Псковские спортсмены стали призёрами всероссийского турнира по бадминтону «Золотая осень – 2023», который прошёл в Гатчине Ленинградской области 7 и 8 октября. Об этом сообщается в группе «Бадминтон Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Всего в соревнованиях приняло участие около 150 спортсменов из шести регионов России.

В одиночном мужском разряде среди спортсменов категории «С» бронзу завоевал пскович Михаил Середенко. В его зачёте приняло участие 19 спортсменов из Санкт-Петербурга, Кингисеппа, Гатчины и Вырицы.

В мужском парном разряде категории «C» золото взял дуэт псковичей Михаила Середенко и Лилиана Матиеску. Спортсмены завоевали первую строчку из 11 пар, представленных в рамках этой категории.

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