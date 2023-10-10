Карантинную зону по картофельной нематоде упразднили в Себежском районе спустя 15 лет

20:45, 10 октября 2023, ПАИ

Карантинную фитосанитарную зону по золотистой картофельной нематоде упразднили в посёлке Идрица Себежского района спустя 15 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Карантин отменили в Идрице на 34 земельных участках личных подсобных хозяйств общей площадью 1,7 гектара. В этом месте он сохранялся с 2008 года.

Карантин удалось снять благодаря принятому комплексу мер. Владельцы участков выращивали нематодоустойчивые сорта картофеля, соблюдали севооборот и осуществляли посев культур, не поражаемых нематодой. По словам специалистов, данные мероприятия позволили очистить заражённую почву от карантинных объектов.

Отметим, что золотистая картофельная нематода – микроскопический червь, который относится к числу наиболее опасных карантинных вредителей. Картофельная нематода паразитирует на корнях картофеля и томатов, а также поражает другие растения. Развитие картофельной нематоды происходит в корнях растения-хозяина. Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, а иногда совсем отсутствуют.