Псковские курсанты взяли пять золотых наград на соревнованиях по самбо

16:32, 10 октября 2023, ПАИ

Студенты Псковского филиала Университета ФСИН России взяли пять золотых наград на чемпионате по самбо и боевому самбо, которые проходили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Марина Малимонова взяла золото в весовой категории до 50 килограммов. Шарип Хасаев занял первое место в соревнованиях по самбо и боевому самбо. Интересно, что на соревнованиях по самбо спортсмен выступал в категории до 53 килограммов, а по боевому самбо – до 58 килограммов.

Ильяс Дацаев одержал победу в соревнованиях по боевому самбо и взял бронзу в боевом самбо до 88 килограммов.

Адам Хаджиев стал чемпионом соревнований по самбо в весовой категории до 88 килограммов и в ней же занял второе место по боевому самбо.

В весовой категории до 71 килограмма серебро досталось Исрапилу Цугаеву, а бронза – Асхабу Баханаеву.

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