Нелегальную продажу сигарет пресекли в магазине на Рижском проспекте в Пскове

18:17, 10 октября 2023, ПАИ

Нелегальную продажу сигарет пресекли в магазине на Рижском проспекте в Пскове. Всего было изъято около четырёх тысяч пачек табачной продукции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что продукция реализовывалась без акцизных марок РФ. Предварительная рыночная стоимость товара оценивается почти в 500 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в орган предварительного расследования. За нелегальную торговлю недобросовестному торговцу грозит уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Нелегальная табачная продукция изъята из оборота. Проверку проводила заместитель Псковского транспортного прокурора Анастасия Болдышевская.