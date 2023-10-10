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Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась за неделю в Псковской области

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения Псковской области с 2 по 8 октября по сравнению с предыдущей неделей увеличилась. Выявлено 3912 случаев ОРВИ, что ниже расчетного эпидемического порога. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В этот же недельный период зарегистрировано 19 случаев коронавируса, в том числе в Пскове выявлены 12 случаев, которые соответствуют клинической форме ОРВИ. 

Специалистами отмечается рост регистрации ОРВИ во всех возрастных категориях, кроме возрастной группы 3-6 лет. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 50,7 %., Заболеваемость вызвана преимущественно риновирусами, сезонными коронавирусами. Зарегистрирован также один случай заболевания гриппом В.

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